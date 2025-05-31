Шольц был на стороне Путина? Экс-министр обороны Британии сделал ряд громких заявлений

Призвал предоставить Украине как можно скорее ракеты Taurus

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц подыгрывал главе России Владимиру Путину, не выполняя обещания, которые давал Украине. Новый канцлер Фридрих Мерц намерен исправить это.

Такое заявление сделал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Black Sea Security Forum, передает нардеп Алексей Гончаренко. Этот форум — крупнейшая геополитическое мероприятие на юге Украины с начала полномасштабной войны. Форум объединил более 500 участников из более чем 20 стран мира.

"Олаф Шольц постоянно подыгрывал Путину, не выполняя обещания данные Украине. Новый канцлер Мерц хочет это изменить", — сказал Бен Уоллес.

Он подчеркнул, что Украина должна получить как можно скорее дальнобойные ракеты Taurus, которые Шольц так и не отважился передать Киеву. По словам Уоллеса, Европа не должна бояться России, ведь этот страх может только навредить.

"Нам нечего бояться. Мы имеем большой альянс. А Россия постоянно игнорирует все правила войны. На каждое действие должно быть противодействие, реакция. Надо сделать все как можно скорее, передать Украине Taurus", — подчеркнул Уоллес.

Он настаивает, что лучше это сделать как можно быстрее, чтобы "Путин не воспользовался этим шансом и не воплотил свои планы". Вероятнее всего, речь идет о наступлении России, которое уже началось на Сумском направлении.

"Я бы очень хотел оказаться сейчас в Кремле, чтобы схватить Путина и выбросить его оттуда", — заявила Уоллес.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Мерц подтвердил готовность наказать премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо за их поддержку России.