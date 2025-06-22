Уверен в победе? Политолог объяснил, какие сигналы Путин отправляет США и Европе

Путин показывает открыто и демонстративно: он не собирается заканчивать боевые действия в Украине и идти на мирное соглашение

Российский правитель Владимир Путин демонстрирует миру и непосредственно президенту США Дональду Трампу, что он не заинтересован в достижении мира в Украине. Вместо этого он будет продолжать войну и, в качестве альтернативы, согласен на "мирный договор" на российских условиях.

Об этом сообщил политолог Вадим Денисенко в комментарии Radio NV. По его словам, Путин показывает открыто и демонстративно: он не собирается заканчивать боевые действия в Украине и идти на мирное соглашение, пока Европа, США и Украина не согласятся на все его капризы.

"Он считает вполне серьезно, что это летнее наступление – это будет его прорывное наступление. И он имеет право сейчас с точки зрения силы диктовать всему миру свои прихоти и пожелания. Ну и все это происходит на фоне того, что мир так или иначе зациклен на вопросах Ирана и Израиля", – пояснил политолог.

По его словам, Путин понимает, что конфликт на Ближнем Востоке не отбросил бы тему войны в Украине на второй план на саммите "Большой семерки". Единственные, кто мог бы изменить позицию – это Соединенные Штаты. Вашингтон Путина пока что не разочаровал.

"Ну и понятно что здесь у них есть хорошие отношения. Все больше, ну вот постоянно подчеркиваю то, что мы не увидели ни одного даже жеста, не говоря уже о действии со стороны США, которые бы могли не понравиться в Кремле. Кажется, что все что они получают – это какие-то плюшки, на которые даже не рассчитывали", – резюмировал.

Напомним, что президент США Дональд Трамп придумал "определенный прогресс" в переговорах Украины и России. Тем временем Путин уже несколько дней демонстрирует "мирный прогресс" – генерируя циничные и людоедские заявления в прямом эфире. Так, 18 июня он в очередной раз выступил с пропагандистскими тезисами – на этот раз перед прессой на Петербургском международном экономическом форуме. Среди его заявлений было и немало биполярных — в частности, что Россия, мол, не начинала войну в Украине. Также Путин в очередной раз озвучил традиционную сказку о "нелегитимности Зеленского" и публично соврал по поводу удара по Киеву 17 июня, в результате которого погибли 28 гражданских лиц.

20 июня Путин выступил с новым бредом. На этот раз он говорил об Украине, об украинской и российской армии, Курской операции и анонсировал предстоящую оккупацию Сум. Новые заявления были еще "эпичнее", чем предыдущие. При этом путинский бред находится за пределами сознания – но ему верят как в России, так и в некоторых странах Европы.