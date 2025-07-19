Фейерверк выстрелил прямо в толпу в Германии, много пострадавших (фото и видео момента)

Фестиваль Rheinkirmes в столице земли Северный Рейн-Вестфалия ежегодно привлекает сотни тысяч посетителей

В городе Дюссельдорф в Германии произошел инцидент во время традиционного фейерверка на ярмарке на фестивале Rheinkirmes. Пострадали 19 человек, у четырех из них серьезные ранения.

Как сообщает Deutschlandfunk, причиной инцидента, вероятно, стала упавшая пусковая установка. В результате по меньшей мере две ракеты фейерверка полетели не туда, куда планировалось. Одна из них взорвалась в толпе. По словам очевидцев, некоторые ракеты также рухнули в Рейн.

На место прибыли спасатели и медики

Некоторые пострадавшие госпитализированы

По мнению полиции, это был несчастный случай. Организаторы Rheinkirmes решают, стоит ли продолжать традиционный фейерверк на фестивале в будущем.

В небо поднялся дым

Как пишет Еuronews, ракета разорвалась совсем рядом с VIP-зоной, оборудованной рядом с фейерверком. Очевидцы рассказали, что люди в панике пытались выбраться оттуда. Другой очевидец, стоявший у моста Рейнкнибрюкке, сообщил о двух взрывах и двух сильных ударных волнах.

Дюссельдорф на карте

Как рассказывал "Телеграф", в апреле в Ровно во время атаки "шахедов" на Украину запустили салюты. Взрывы испугали жителей. Запуск салютов в Украине во время военного положения строго запрещен. Наказание может достигать 5 лет ограничения свободы, а в случае отягчающих обстоятельств — до 4 лет тюрьмы.