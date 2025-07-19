Феєрверк вистрелив прямо в натовп в Німеччині, багато постраждалих (фото та відео моменту)

Фестиваль Rheinkirmes у столиці землі Північний Рейн-Вестфалія щороку приваблює сотні тисяч відвідувачів

У місті Дюссельдорф у Німеччині стався інцидент під час традиційного феєрверка на ярмарку на фестивалі Rheinkirmes. Постраждали 19 людей, у чотирьох з них серйозні поранення.

Як повідомляє Deutschlandfunk, причиною інциденту ймовірно стала пускова установка, що впала. В результаті щонайменше дві ракети феєрверка полетіли не туди, куди планувалося. Одна з них вибухнула в натовпі. За словами очевидців, деякі ракети також впали в Рейн.

На місце прибули рятувальники та медики

Деяких постраждалих госпіталізовано

На думку поліції, це був нещасний випадок. Організатори Rheinkirmes вирішують, чи варто продовжувати традиційний феєрверк на фестивалі в майбутньому.

В небо здійнявся дим

Як пише Еuronews, ракета розірвалася зовсім поруч із VIP-зоною, яка була обладнана поряд із феєрверком. Очевидці розповіли, що люди в паніці намагалися вибратися звідти. Інший очевидець, що стояв біля мосту Рейнкнібрюкке, повідомив про два вибухи і дві сильні ударні хвилі.

Дюссельдорф на карті

Як розповідав "Телеграф", у квітні в Рівному під час атаки "шахедів" на Україну запустили салюти. Вибухи налякали жителів. Запуск салютів в Україні під час дії воєнного стану суворо заборонений. Покарання може сягати до 5 років обмеження волі, а в разі обтяжуючих обставин — до 4 років ув’язнення.