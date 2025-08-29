Украинца задержали и хотят выгнать из Польши из-за видео в TikTok

Депутат Дариуш Матецкий выразил надежду, что парню запретят въезд в страны Шенгенской зоны

Полиция в Польше задержала 29-летнего гражданина Украины в варшавском районе Прага Южное. Мужчина якобы "публиковал в социальных сетях угрозы поджечь дома.

Об этом пишут журналисты Miejski Reporter. На видео 29-летний показывает пожар в многоквартирном доме и утверждает, что "в ответ на это (отмена программы "800+") "наши люди" подожгли дом, добавляя, что поляки только сейчас узнают, на что способны украинцы".

"Президент подписал указ, что 800+ не будет, теперь посмотрите, что наши люди делают (показывает на кадры с пожаром). Так подожгли дом. Будете иметь теперь, посмотрим, какие вы мудрые. Вы не знаете на что украинцы способны. Возвращайте 800+, потому что будут дома гореть", — говорит мужчина на видео

От получения полицией информации о провокационном видео до задержания прошло несколько часов. Украинца доставили в Варшавское управление полиции, где было назначено допрос. Мужчине выдвинут обвинения по статье 255 Уголовного кодекса, касающейся публичного подстрекательства к совершению преступления.

Там пишут, что материалы, опубликованные в Интернете, сейчас анализируются. Полиция выясняет, могли ли его действия представлять угрозу общественной безопасности.

Столичные полицейские также обратились в Надвислянский пограничный отряд о выдаче решения о депортации.

Дело украинца, угрожавшего в социальных сетях сжечь польские дома, обнародовал в интернете депутат от партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий. После ареста 29-летнего мужчины политик выразил надежду, что тому запретят въезд в страны Шенгенской зоны и отправят на передовую.

"Он, безусловно, имеет силы, чтобы бороться с российским захватчиком", — заявил депутат.

Изменения в программе 800+ — что известно

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил о подготовке изменений в программу "800+". Выплаты в ее рамках получают семьи с детьми, в том числе украинские беженцы.

25 августа Навроцкий ветировал закон о социальной помощи для безработных украинцев. Это решение может лишить их права на получение популярной выплаты и бесплатного медицинского обслуживания.

С 1 июня 2025 года в Польше вступили в силу новые правила программы "800+" для украинцев. Теперь для получения помощи ребенок должен посещать польскую школу или детский сад. Исключение сделано только для учащихся дома.

