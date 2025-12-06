Европейская страна могла пострадать из-за российских обстрелов энергетики в Украине
Причиной аварийной ситуации в энергосети Молдовы стали российские удары по инфраструктуре Украины
После массированных российских ударов по инфраструктуре Украины, ночью 6 декабря, Молдова обратилась к Румынии за экстренной помощью в стабилизации энергосистемы. В регионе отключился важный энергоблок, а линии интерконнекторов работали на пределе.
Ситуация в энергосистеме Молдовы была очень близка к критической. Об этом говорится в сообщении оператора молдавской энергосети Moldelectrica.
"Moldelectrica обратилась за аварийной помощью к Румынии в качестве меры предосторожности на следующие несколько часов. Это обеспечит безопасную работу электроэнергетической системы и предупредит возможные перегрузки", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что из-за атаки на энергетическую систему Украины в регионе был отключен важный энергоблок, а линии интерконнекторов работали на пределе допустимой нагрузки. Кроме того, в компании призвали граждан экономно потреблять электроэнергию. Это в первую очередь, касается времени пиковых нагрузок, чтобы уменьшить риск отключений.
Массированный обстрел Украины
Как известно, ночью, 6 декабря, Россия атаковала Украину 704 дронами и десятками ракет. Силы ПВО уничтожили 615 целей. В Фастове Киевской области был полностью уничтожен железнодорожный вокзал. Что могло стать серьезной проблемой.
Поскольку железнодорожная станция Фастов – важный узел, через который курсировало немало поездов дальнего сообщения. В результате атаки была разрушена не только узловая станция Фастов, но и пригородный подвижной состав.
Позже стало известно, что железнодорожники всего за несколько часов восстановили движение поездов через станцию Фастов. Для пассажиров развернули временные места ожидания.
