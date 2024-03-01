Натовпи силовиків, камери та огорожі: росіяни готуються попрощатися з Навальним (фото, відео)

Тіло політика мали видати ще о 10 ранку родичам, але ...

Прощання з опозиційним російським політиком Олексієм Навальним призначено на п’ятницю, 1 березня. Біля церкви ікони Божої Матері "Вгамуй моя печалі" в Мар’їно, де на 14:00 заплановано відспівування померлого, вже починаються збиратися натовпи з квітами.

Про це пишуть росЗМІ, а також публікують фото та відео з місця подій. Водночас соратники Навального повідомляють, що тіло Олексія досі не видано родичам з моргу.

"Родичі приїхали до моргу о 10 ранку, коли їм мали видати тіло Олексія. Тіло не видали досі", — написала прессекретар політика Кіра Ярмиш. За її словами, графік похорону поки не зсувається, але "можливо, будуть затримки".

Росіян просили прийти заздалегідь, щоб мати можливість попрощатися з Олексієм, оскільки окрема зала для прощання не була орендована.

Крім росіян, які прийшли проводити Навального в останню путь, до церкви приїхали силовики. Також поряд зі станцією метро "Мар’їно" робітники вивантажують нові огорожі. Ба більше, як повідомляють ЗМІ, біля метро чергують поліцейські та перевіряють документи у всіх людей із квітами.

На дахах будинків навколо церкви також збираються силовики.

На дверях храму ще напередодні повісили плакат, який застерігає про заборону фільмування всередині приміщення. При цьому самі поліцейські, зважаючи на все, зніматимуть у церкві. Адже, за даними росЗМІ, камеру встановили прямо над царською брамою вівтаря.

Поліцейських помітили і на Братіївському мосту, що веде до цвинтаря, і навіть під ним.

Також раніше російські журналісти повідомляли про проблеми з інтернетом поряд із церквою.

Водночас телеграм-канали пишуть, що на цвинтарі, де о 16:00 поховають Олексія Навального, вже почали копати могилу.

РосЗМІ повідомляють, що перед похороном по периметру цвинтаря розвісили додаткові камери, а сьогодні на чергування поставили кілька десятків співробітників спецслужб з камерами, які зніматимуть усіх, хто прийшов на похорон.

Раніше "Телеграф" писав, що тіло російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у російській колонії, відмовляються везти до церкви. Також його соратниками не дали зняти похоронну залу. Всім бригадам дзвонять невідомі люди та погрожують, щоб тіло Олексія вони нікуди не везли.