"Звонят неизвестные и угрожают": у соратников Навального новые проблемы с его телом

Похороны должны состояться 1 марта

Тело российского оппозиционера Алексея Навального, умершего в российской колонии, отказываются везти в церковь. Также его соратниками не дали снять похоронный зал.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По ее словам, всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли.

"Сначала нам не дали снять похоронный зал для прощания с Алексеем. Теперь, когда должно состоятся просто отпевание в церкви, ритуальные агенты сообщают нам, что ни один катафалк не соглашается везти туда тело", — написала она.

При этом Ярмыш подчеркнула, что несмотря на все противодействие, прощание с Навальным завтра обязательно состоится. По ее словам, отпевание запланировано на 14:00, а похороны — на 16:00 по московскому времени.

Она также призвала россиян приходить на отпевание в церковь иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино. Команда Навального будет вести трансляцию похорон на YouTube.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 февраля ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, где в колонии находился Алексей Навальный, сообщили о его смерти. Было отмечено, что заключенному политику стало плохо после прогулки. Вскоре было сообщено, что у него оторвался тромб.

Похороны оппозиционного российского политика запланированы на пятницу, 1 марта. Они должні состояться в Москве на Борисовском кладбище.