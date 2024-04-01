Что Путин будет делать после терактов в "Крокусе": в ГУР назвал 5 последствий

Теракт в "Крокусе" из российской трагедии превращается в "путинское оружие"

Теракт и стрельба в "Крокус Сити Холл" будут иметь определенные последствия для России, но большинство из них это грамотно продуманные ходы диктатора Владимира Путина. После этих событий он усилит антитеррористические меры, которые коснутся любого, кто не соглашается с путинским режимом.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. По его мнению, теракт в "Крокусе" сыграл на руку Путину, теперь у него есть еще один рычаг давления на россиян.

По словам Скибицкого, он продолжит сеять свою пропаганду и еще больше усиливая милитаризацию РФ. И это информационное давление будет ощутимо не только на территории страны-агрессона, ведь российские дезинформационные статьи, новости быстро разлетаются по миру и воспринимаются некоторыми странами серьезно.

Скибицкий также говорит, что неизбежно усиление центральной власти, которая будет пресекать любое "инакомыслие". Полномочия спецслужб и полиции могут расшириться, чтобы способствовать этому, усиление контрразведывательных полицейских режимов.

По мнению представителя ГУР, об этом теракте еще долго будет говорить и сам Путин, и, как следствие, мир.

"Московия всегда использовала такие акты внешнего врага для того, чтобы консолидировать общество перед внешним врагом", — говорит Скибицкий.

Он отметил, что таким врагом для России сейчас есть США и НАТО. Путин, в позиции защитника государства, будет не только наказывать высказывания против его власти, но и навязывать народу "угрозу международного" плана. Теракт в "Крокусе" из российской трагедии превращается в "путинское оружие".

И еще одним последствием всех этих действий Путина и его власти будет еще большее молчание общества, оно будет еще больше закрываться, поэтому о создании достойной оппозиции сейчас и говорить нельзя.

Скибицкий говорит, что прямо никто не называет заказчика теракта, но, анализируя последствия происшествия, можно увидеть ответ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кремле рассказали, как Путин "на самом деле" воспринял теракт в "Крокусе".