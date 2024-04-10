Оренбург идёт под воду: россияне в панике спасаются самодельными дамбами (новые видео)

Эвакуация россиян продолжается

Ситуация в Оренбурге, который уходит под воду, продолжает усугубляться. Вода все ближе подступает к многоэтажкам областного центра.

Россияне пытаются обезопасить свои ЖК делая самодельные дамбы с насыпей земли перед ними, в то время как местные власти призывают к массовой эвакуации. Об этом пишут росСМИ и публикуют видео с места событий.

По предварительным данным, уровень воды в реке Урал достиг рекордной отметки более, чем 10 метров. Это даже больше, чем в ранее затопленном Орске.

По данным местных телеграм-каналов, на выездах из Оренбурга затруднено автомобильное движение. Улица Донгузская заполнена припаркованными автомобилями и движущимся транспортом в обе стороны.

Объездная дорога Оренбурга на подъезде к поселку Солнечный окружена водой с обеих сторон. Отмечаются трудности только на въезде в город, а поток машин движется медленно.

Обвиняют в наводнении Казахстан

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев обвинил Казахстан в подтоплении российских городов.

Как заявил Якушев, Казахстан должен был более согласованно сбрасывать воду в своей системе водохранилищ, чтобы Россия убереглась от наводнений в Курганской и Тюменской областях.

"Когда у нас такие вот зимы и когда у нас достаточно много снега, и в водохранилищах накапливается большой запас воды, то нам есть в этом плане отработать с нашими коллегами (из Казахстана – ред.), чтобы сброс водохранилищ этой воды был более согласованным, правильным и более ровным", – сказал он в эфире российского телеканала.

Ранее "Телеграф" писал, что в Орске (Оренбургская область РФ), где произошло крупнейшее наводнение, продолжает ухудшаться ситуация. Сообщается о еще одном прорыве плотины, Кроме того, уйти под воду могут города еще в нескольких регионах.