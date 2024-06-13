Брат Галкіна постачає російській армії зброю на фронт: у його домі провели обшук

Силовими вилучили техніку та носії інформації

У будинку старшого брата Максима Галкіна пройшов обшук. Дмитра підозрюють у розкраданні під час виконання підрядів Міністерства оборони країни-окупанта РФ.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що обшук пов'язаний із заводом ім. Дегтярьова, який хоче стягнути понад два млн рублів з ТОВ "Збройові майстерні", що належить бізнесменові.

Під час обшуку силовики вилучили у Дмитра Галкіна носії інформації та іншу техніку. Наразі деталі справи не розголошуються, але відомо, що він вказаний як керівник або колишній співкерівник багатьох компаній, які спеціалізуються на військовому виробництві.

Зауважимо, що ТОВ "Збройові майстерні" займається виробництвом роботів та боєприпасів для військової промисловості.

ТОВ "ВПК", яка також входить до власності Галкіна старшого, займається виробництвом бойових машин, боєприпасів та автомобілів спеціального призначення

РосЗМІ стверджують, що з 2014 року ТОВ "ВПК" уклала держконтракти загальною сумою 2,3 млрд рублів на постачання військової техніки та запчастин для ФСВП, МВС, Міноборони РФ, Росгвардії, УФСБ по Краснодарському краю та московському краю.

Зазначається, що одними з найпопулярніших замовлень є спеціальні броньовані машини (СБМ) "Тигр" та бронетранспортери БТР-80 та БТР-82, а також запчастини до них. З лютого 2022 року ці машини активно використовуються російською армією на війні в Україні.

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