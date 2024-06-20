Не все так однозначно: политолог рассказал о "голубой мечте" Путина и настоящих целях поездок российского диктатора

Ведется серьезная политическая игра

Пять миллионов снарядов от КНДР для РФ — только вишенка на тортике. Настоящие цели российского диктатора Владимира Путина весьма глобальны, убежден политолог Вадим Денисенко. По его мнению, российский лидер играет в определенную игру, которая позволит ему получить рычаги влияния на Китай, постепенно превращающий РФ в своего вассала.

Соответствующее мнение Денисенко высказал в комментарии Radio NV. По его словам, игра ведется для того, чтобы в будущем, сев за стол переговоров, в частности с США, у РФ была возможность разыграть сразу несколько карт.

"Он попытается разторговать не только, скажем так, свой разворот с востока снова на запад или диверсификацию, но и сказать, что я помимо самой Российской Федерации могу развернуть и Северную Корею и ряд других стран, которые сейчас находятся в двойной зависимости от Китая", — сказал Денисенко.

По словам аналитика, Путин прекрасно понимает, что сейчас отношения России и Китая идут по самому худшему сценарию для РФ. Как показывают факты, Китай не стал зависим от российских энергоресурсов, вроде нефти. Вместе с тем, Россия просто не способна уже "переваривать" помощь Китая.

"Экономические отношения между Россией и Китаем вышли на определенное плато. Собственно говоря, российская экономика доходит до своего абсолютного пика и при этом Россия не стала критическим поставщиком для Китая какого-либо вида продукции", — сказал Денисенко.

"Путин хочет и будет пробовать предпринимать определенные попытки создания каких-то альянсов, союзов каких-то для сотрудничества со странами, которые сейчас все больше втягиваются в орбиту Китая для того, чтобы с одной стороны расторговаться с Китаем и не давать возможности Китаю становиться по сути главным полюсом мира в этой части планеты Земля, с одной стороны. С другой стороны попытаться дальше поторговаться с США за то, что он совершает разворот назад или там на 90 градусов хотя бы, если не на 180 и одновременно он вместе с собой может затянуть Северную Корею, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и так далее", — объяснил политолог.

То есть "голубая мечта" Путина — попытаться бросить Китай и стать третьим полюсом мира, уверен Денисенко. Именно через такую призму следует рассматривать поездки российского диктатора в КНДР и Вьетнам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в США оценили альянс России, КНДР, Китая и Ирана. Он будет угрожать Штатам и союзникам даже после войны в Украине.