Платишь деньги - на войну не едешь: как в Чечне пополняют фонд имени Кадырова

Приближенные к Кадырову люди используют войну РФ против Украины как способ нажиться

В Чечне приближенные к Рамзану Кадырову продают фиктивное участие в войне на стороне РФ, вместе с наградами и иммунитетом от тюрьмы. Также помогают за вознаграждение закрыть уголовное дело или решить другие вопросы. За эти средства и пополняется бюджет Общественного фонда Ахмата Кадырова, который обслуживает, в том числе, нужды чеченских военных в Украине.

Об этом сообщает связанный с силовиками Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Опубликована запись разговора, в котором "казначей" Адама Делимханова мошенник Беслан Каримов назвал расценки этих махинаций.

Так, приближенный к правой руке Рамзана Кадырова и по совместительству депутат Госдумы России Адам Делимханов последние несколько лет живет в Турции, откуда и ведет свои дела. Его "казначей" — 53-летний уроженец чеченского города Урус-Мартан Беслан Каримов находится в розыске в России. По данным СМИ, он сбежал из страны еще в 2021 году — его обвинили в мошенничестве и подделке документов, а также подозревают в незаконном захвате компании "Энергия", которая работала в Ростовской и Волгоградской областях. С тех пор мужчина находится в розыске.

При этом там же, в Турции, он в 2022 году смог получить паспорт на имя Дирес Эмре. Из записи разговора стало ясно, что находясь в другой стране он получил команду от начальства "пополнять кадыровский фонд" для участия в войне против Украины.

"Иными словами, ему и всем приближенным решальщикам и бандитам был дан полный карт-бланш не только на традиционные рэкет и вымогательство, но и на ВИП-услуги силовых структур республики, только платите дань", — сказано в публикации.

Адам Делимханов

К примеру, если человек находится в розыске на территории РФ, но хочет вернуться в страну, то приближенные к Кадырову люди могут решить этот вопрос. Закрыть дело и прекратить преследование стоит 10 млн рублей. Столько же стоит спасение человека из тюрьмы, если он уже угодил туда. При этом, по словам Каримова, настоящая поездка на войну в Украину исключена, а участие в "сво" будет формальным. Схема выглядит так: клиент делает пожертвование (10 УАЗиков, например), а затем подписывает контракт в качестве добровольца на 4-8 месяцев. Первые несколько месяцев новоиспеченные ахматовцы нахоядтся в Чечне якобы в учебных центрах, а потом едут на место дислокации, но подальше от линии фронта — в Брянскую область, например.

"Там люди живут, как на курорте, квартиры снимают, баб еб**т", — описал условия Беслан Каримов.

По словам Каримова, в эти 10 млн рублей также входят награды за участие в войне, а также реабилитация или закрытие уголовного дела. Руководят этими процессами двое мужчин — Асланбек и Алихан. Последний приходится родственником Каримову и является "замом сына" (вероятно, одного из сыновей Кадырова — ред.), а также сразу смог "закрыть вопрос" своего отца, который со слов "казначея", более 20 лет живет в бегах за похищение людей и участие в ОПГ. И это не единственное дело, которое описал собеседник в разговоре.

Также сообщается, что до бегства в Турцию Беслан Каримов жил в Краснодаре и был местным "решалой". Там он был известен, как человек в реальности управляющий десятками торговых, бизнес-центров, компаний и так далее — все они были либо захвачены, либо куплены. Он всегда старается оставаться в тени.

Его услугами до сих пор пользуется известный в России бизнесмен Игорь Гайворонский. Недавно он обращался к чеченцам за помощью, так как его обидели некие армяне, и организовал возбуждение уголовного дела руками силовиков Чеченской Республики. Беслан Каримов предлагал собеседнику также устроить любую услугу в этой сфере: от возбуждения уголовного дела, до подачи оппонентов в розыск и организации поручений по поимке и доставке нужных ему людей в Чечню.

Бизнесмен Игорь Гайворонский

Также "Телеграф" рассказывал о том, что у Рамзана Кадырова четыре "основных" жены. Однако в Чечне все знают и о его любви к несовершеннолетним девушкам.