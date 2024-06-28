Платиш гроші – на війну не їдеш: як у Чечні поповнюють фонд імені Кадирова

Наближені до Кадирова люди використовують війну РФ проти України як спосіб нажитися

У Чечні наближені до Рамзана Кадирова продають фіктивну участь у війні на боці РФ, разом із нагородами та імунітетом від в’язниці. Також допомагають за винагороду закрити кримінальну справу чи розв'язати інші питання. За ці кошти поповнюється бюджет Громадського фонду Ахмата Кадирова, який обслуговує, зокрема, потреби чеченських військових в Україні.

Про це повідомляє пов’язаний із силовиками Telegram-канал ВЧК-ОДПУ. Опубліковано запис розмови, в якій "скарбник" Адама Делімханова шахрай Беслан Карімов назвав розцінки цих махінацій.

Так, наближений до правої руки Рамзана Кадирова та за сумісництвом депутат Держдуми Росії Адам Делімханов останні кілька років живе в Туреччині, звідки й веде свої справи. Його "скарбник" — 53-річний уродженець чеченського міста Урус-Мартан Беслан Карімов перебуває в розшуку в Росії. За даними ЗМІ, він втік із країни ще 2021 року — його звинуватили в шахрайстві та підробці документів, а також підозрюють у незаконному захопленні компанії "Енергія", яка працювала у Ростовській та Волгоградській областях.

При цьому там же, у Туреччині, він у 2022 році зміг отримати паспорт на ім’я Дірес Емре. З запису розмови стало ясно, що, перебуваючи в іншій країні, він отримав команду від начальства "поповнювати кадировський фонд" для участі у війні проти України.

"Іншими словами, йому і всім наближеним вирішальникам і бандитам було надано повний карт-бланш не тільки на традиційні рекет і здирництво, а й на ВІП-послуги силових структур республіки, тільки платіть данину", — сказано в публікації.

Адам Делімханов

Наприклад, якщо людина перебуває в розшуку на території РФ, але хоче повернутися в країну, то наближені до Кадирова люди можуть розв'язати це питання. Закрити справу і припинити переслідування коштує 10 млн рублів. Стільки ж коштує порятунок людини з в’язниці, якщо вона вже потрапила туди. При цьому, за словами Карімова, справжню поїздку на війну в Україну виключено, а участь у "сво" буде формальною. Схема виглядає так: клієнт робить пожертву (10 УАЗиків, наприклад), а потім підписує контракт як доброволець на 4-8 місяців. Перші кілька місяців новоспечені ахматівці перебувають у Чечні нібито у навчальних центрах, а потім їдуть на місце дислокації, але якомога далі від лінії фронту — до Брянської області, наприклад.

"Там люди живуть, як на курорті, квартири винаймають, баб їб**ь", — описав умови Беслан Карімов.

За словами Карімова, в ці 10 млн рублів також входять нагороди за участь у війні, а також реабілітація або закриття кримінальної справи. Керують цими процесами двоє чоловіків – Асланбек та Аліхан. Останній доводиться родичем Каримову і є "заступником сина" (ймовірно, одного з синів Кадирова — ред.), а також відразу зміг "закрити питання" свого батька, який зі слів "скарбника", понад 20 років переховується через викрадення людей і участь в ОЗУ. І це не єдина справа, яку описав співрозмовник у розмові.

Також повідомляється, що до втечі до Туреччини Беслан Карімов жив у Краснодарі й був місцевою "рішалою". Там він був відомий, як людина, яка реально управляє десятками торгових, бізнес-центрів, компаній і так далі — всі вони були захоплені або куплені. Він завжди намагається залишатися у тіні.

Його послугами досі користується відомий у Росії бізнесмен Ігор Гайворонський. Нещодавно він звертався до чеченців по допомогу, оскільки його образили деякі вірмени, і організував порушення кримінальної справи руками силовиків Чеченської Республіки. Беслан Карімов пропонував співрозмовнику також влаштувати будь-яку послугу у цій сфері: від порушення кримінальної справи, до подання опонентів у розшук та організації доручень з упіймання та доставки потрібних йому людей до Чечні.

Бізнесмен Ігор Гайворонський

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Рамзана Кадирова чотири "основні" дружини. Однак у Чечні всі знають і про його любов до неповнолітніх дівчат.