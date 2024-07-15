В Татарстане отправят на фронт котов: донецкие пушистики не подходят по интересной причине

Объяснение окупантов удивляет

Россияне часто удивляют своими нелогичными решениями, однако в этот раз они превзошли себя. В Татарстане (пока это субъект РФ) решили отправлять своих котов на фронт, чтобы они ловили мышей в окопах.

Удивляет не это решение, а объяснение. Донецкие пушистики едят тела погибших военных. Почему решили, что татарстанские коты не будут этого делать, неизвестно. Об этом решении сообщил руководитель российского военно-патриотического клуба "Легенда" Владимир Малыгин, а видео распространяет "Татмедиа".

"Донецкие коты они тоже коты, но, к сожалению, они бегают по полям, а там сами знаете, очень много погибших бойцов", — сказал Малыгин.

В соцсетях бурно отреагировали. Это послужило поводом для шуток и насмешек.

Отметим, что мыши действительно очень сильно мешают военным, причем с обеих сторон. Они грызут не только провизию, но и экипировку. Зимой было настоящее нашествие мышей. Кроме уничтожения предметов, их наличие опасно для физического и психологического здоровья военных.

Военные аналитики отмечают, что проблема с грызунами характерна при переходе к позиционной войне. С таким явлением столкнулись еще во время Первой мировой войны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне присвоили бренд "Мелитопольская черешня". Оккупанты в очередной раз посягнули на интеллектуальную собственность украинцев.