У Татарстані відправлять на фронт котів: донецькі пухнастики не підходять через цікаву причину

Пояснення окупантів дивує

Росіяни часто дивують своїми нелогічними рішеннями, проте цього разу вони перевершили себе. У Татарстані (поки що це суб’єкт РФ) вирішили відправляти своїх котів на фронт, аби вони ловили мишей в окопах.

Дивує не це рішення, а пояснення. Донецькі пухнастики їдять тіла загиблих військових. Чому вирішили, що татарстанські коти не будуть цього робити, невідомо. Про таке рішення повідомив керівник російського військово-патріотичного клубу "Легенда" Володимир Малигін, а відео поширює "Татмедіа".

"Донецькі коти вони теж коти, але, на жаль, вони бігають полями, а там самі знаєте, дуже багато загиблих бійців", — сказав Малигін.

У соцмережах бурхливо відреагували. Це стало приводом для жартів та насмішок.

Зазначимо, що миші й справді дуже сильно заважають військовим, при чому з обох сторін. Вони гризуть не лише провізію, а й екіпірування. Взимку було справжнє нашестя мишей. Окрім знищення предметів, їх наявність небезпечна для фізичного та морального здоров’я військових.

Військові аналітики зазначають, що проблема з гризунами є характерною при переході до позиційної війни. З таким явищем зіткнулись ще під час Першої світової війни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни привласнили бренд "Мелітопольська черешня". Окупанти вкотре зазіхнули на інтелектуальну власність українців.