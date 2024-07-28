Росіяни провели парад до Дня ВМФ: журналісти помітили дивність

Усього на параді показали лише два кораблі Чорноморського флоту

У Росії відбувся традиційний морський парад до Дня ВМФ. Проте журналісти звернули увагу, що там не було жодного корабля, який, згідно з заявами українських військових, було пошкоджено чи знищено у 2023 році.

Як пише ВВС, на параді показали лише два кораблі Чорноморського флоту. Йдеться про корвет "Меркурій" та фрегат "Адмірал Григорович". При цьому "Меркурій" з 2024 виконує завдання на сирійській базі в Тартусі.

Цього року було скасовано традиційну частину параду у Кронштадті, проте вперше паради у Санкт-Петербурзі, Балтійську, Владивостоці, Північноморську, Каспійську та Тартусі були об’єднані в єдину трансляцію.

Чорноморський флот під час трансляції згадувався лише двічі, під час доповідей командувачів флотів. Жоден із кораблів, про пошкодження чи знищення яких повідомляли українські сили, показано не було.

Однак у Каспійську було показано малий ракетний корабель "Великий Устюг". Він вважається одним із перших кораблів, які були пошкоджені під час російського вторгнення. Це сталося 7 березня 2022 року, коли по ньому було завдано артилерійського удару. Після ремонту він брав участь у параді у липні 2022 року.

Видання зазначає, що цього року участь у заходах взяли 25 кораблів та підводних човнів. Для порівняння, 2021 року їх було 50.

Як повідомлялося раніше, на параді в Санкт-Петербурзі помітили російського диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Андрія Білоусова.