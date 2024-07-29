В РФ перевернулся пассажирский поезд: сообщают о сотне раненых, первые подробности (видео, фото)

Поиски пострадавших еще продолжаются

В России произошла очередная масштабная железнодорожная авария. На этот раз в Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда.

Как сообщает Telegram-канал Mash, шесть вагонов пассажирского поезда "Казань — Адлер" завалились на бок. Ещё три сошли с рельсов и наклонились.

Отмечается, что причиной аварии стало столкновение поезда с грузовиком "КамАЗ" возле хутора Котельников. Сообщается, что грузовик перевозил песок.

Официальных данных по пострадавшим пока нет, но, по предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили 105 человек. Среди них — минимум 33 ребенка. Всего в вагонах было 812 пассажиров, поиски продолжаются.

Кабину самосвала нашли в 15 метрах от места столкновения. Мужчина вёз песок с карьера и попытался проскочить перед составом через нерегулируемый переезд.

В то же время российские СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщают, что сошли с рельсов восемь вагонов пассажирского поезда. Информацию о происшествии также подтвердили в РЖД.

"По предварительным данным, из-за ДТП сошли с рельсов восемь вагонов поезда "Казань — Адлер", часть из них опрокинулась. Есть пострадавшие. Их точное число сейчас устанавливается", — отметил представитель оперативной службы.

По его словам, пассажиры сами выбрались из вагонов. На месте происшествия работают все оперативные службы. Пострадавшим оказывают помощь на месте или увозят в больницы.

Место происшествия на карте

Место происшествия на карте

Напомним, 26 июня в России сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда. Инцидент произошел в Республике Коми на перегоне Инта-1 — Угольное. Поезд следовал по маршруту Воркута – Новороссийск. Несмотря на масштабность аварии, обошлось без погибших.