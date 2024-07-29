У РФ перекинувся пасажирський потяг: повідомляють про сотню поранених, перші подробиці (відео, фото)

Пошуки постраждалих ще продовжуються

У Росії сталася чергова масштабна залізнична аварія. Цього разу у Волгоградській області на перегоні Грем'яча — Котельникове з рейок зійшли кілька вагонів пасажирського поїзда.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, шість вагонів пасажирського поїзда "Казань-Адлер" завалилися на бік. Ще три зійшли з рейок і нахилилися.

Зазначається, що причиною аварії стало зіткнення поїзда з вантажівкою "КамАЗ" біля хутора Котельников. Повідомляється, що вантажівка перевозила пісок.

Офіційних даних щодо постраждалих поки що немає, але, за попередніми даними, поранення різного ступеня тяжкості отримали 105 осіб. Серед них — щонайменше 33 дитини. Загалом у вагонах було 812 пасажирів, пошуки продовжуються.

Кабіну самоскида знайшли за 15 метрів від місця зіткнення. Чоловік віз пісок з кар’єру і спробував проскочити перед складом через нерегульований переїзд.

Водночас російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби повідомляють, що зійшли з рейок вісім вагонів пасажирського поїзда. Інформацію про подію також підтвердили у РЖД.

"За попередніми даними, через ДТП зійшли з рейок вісім вагонів поїзда "Казань — Адлер", частина з них перекинулася. Є постраждалі. Їхня точна кількість зараз встановлюється", — зазначив представник оперативної служби.

За його словами, пасажири самі вибралися із вагонів. На місці події працюють усі оперативні служби. Потерпілим надають допомогу на місці чи відвозять до лікарень.

Місце події на карті

Місце події на карті

Нагадаємо, 26 червня у Росії зійшли з рейок дев’ять вагонів пасажирського поїзда. Інцидент стався в Республіці Комі на перегоні Інта-1 — Вугільний. Потяг слідував маршрутом Воркута – Новоросійськ. Попри масштабність аварії, обійшлося без загиблих.