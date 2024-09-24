"Водяные пистолеты не раздали?": в сети смеются над учениями РФ и Лаоса, военные бегали с криками "бах-бах"

Со стороны все выглядело очень смешно

Россияне в Приморском крае провели совместные российско-лаоские учения, во время которых военнослужащим Народной армии Лаоса не дали оружия. Они бегали по полигону имитируя стрельбу и выкрикивая "бах-бах-бах".

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале российский блогер Александр Горбунов. У некоторых участников, вероятно, у россиян, оружие есть, слышны выстрелы. Российские военные аналитики предположили, что таким образом солдаты могли экономить холостые патроны. Один из них заявил, что бойцы на видео, вероятно, отрабатывают тактические приемы, во время которых стрелять необязательно. Однако это противоречит произошедшему — если стрелять необязательно, зачем тогда имитировать стрельбу.

Как пишут росСМИ, совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа РФ и Народной армии Лаоса в рамках российско-лаоских военных учений "Ларос-2024" прошла на полигоне Сергеевский в Приморском крае. По данным минобороны РФ, участники учений "изучали маршруты выдвижения тактических групп, анализировали особенности местности и организовывали связи между подразделениями". Зачем они бегали имитируя стрельбу, из этих объяснений совершенно непонятно.

В сети потешаются над абсурдным действом. Участникам учений предлагают издавать другие звуки.

"Кто ж так стреляет!? Тра-та-та нужно!! Бу-бу-бу это мимо, значит!", "Забыли "тра-та-та" и бабах", "Водяные пистолеты и рогатки не раздали что ли? Эх блин", "Прекрасная Россия бу-бу-бу", — пишут комментаторы.

Тем временем Украина, как сообщал "Телеграф", впервые приняла участие в антидроновых учениях НАТО. Они проходили с 10 по 20 сентября в Нидерландах, а в мероприятии участвовали более 450 представителей 19 стран Альянса.