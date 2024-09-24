"Водяні пістолети не роздали?": У мережі сміються з навчань РФ і Лаосу, військові бігали з криками "бах-бах"

Збоку все виглядало дуже смішно

Росіяни у Приморському краї провели спільні російсько-лаосські навчання, під час яких військовослужбовцям Народної армії Лаосу не дали зброї. Вони бігали полігоном імітуючи стрілянину і вигукуючи "бах-бах-бах".

Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі російський блогер Олександр Горбунов. У деяких учасників, ймовірно, в росіян, зброя є, чутно постріли. Російські військові аналітики припустили, що таким чином солдати могли заощаджувати холості патрони. Один із них заявив, що бійці на відео, ймовірно, відпрацьовують тактичні прийоми, під час яких не обов’язково стріляти. Однак це суперечить тому, що сталося — якщо стріляти необов’язково, навіщо тоді імітувати стрілянину.

Як пишуть росЗМІ, спільне тренування військовослужбовців Східного військового округу РФ та Народної армії Лаосу в рамках російсько-лаоських військових навчань "Ларос-2024" відбулося на полігоні Сергіївський у Приморському краї. За даними міноборони РФ, учасники навчань "вивчали маршрути висування тактичних груп, аналізували особливості місцевості та організовували зв’язки між підрозділами". Навіщо вони бігали, імітуючи стрілянину, з цих пояснень зовсім незрозуміло.

У мережі потішаються над абсурдним дійством. Учасникам навчань пропонують видавати інші звуки.

«Хто ж так стріляє!? Ех блін", "Прекрасна Росія бу-бу-бу", — пишуть коментатори.

Тим часом Україна, як повідомляв "Телеграф", вперше взяла участь у антидронових навчаннях НАТО. Вони проходили з 10 по 20 вересня у Нідерландах, а у заході взяли участь понад 450 представників 19 країн Альянсу.