С такими очень сложно спорить: кто Путин по знаку Зодиака и по восточному гороскопу

Ходят слухи, что Путин переписал свою натальную карту

В этот день, 7 октября, кровавый российский диктатор Владимир Путин отмечает свой день рождения. Именно 7 октября принято считать его официальным днем рождения, хотя у некоторых астрологов есть сомнения на этот счет. Так, некоторые уверены, что он поменял свою натальную карту и гороскоп, чтобы на него никто не мог воздействовать.

"Телеграф" расскажет, что известно о знаке Зодиака Путина, какие характеристики ему присущи. А также мы выяснили, кто он по восточному гороскопу.

Путин. Фото: Getty Images

Путин по гороскопу Весы — что это значит

О личной жизни Путина мало что известно, многие данные о нем засекречены или хорошо спрятаны. Так, некоторые уверены, что он переписал свою натальную карту, чтобы изменить судьбу. Однако, если верить официальной дате рождения — 7 октября, то по гороскопу диктатор Весы.

Этот знак Зодиака обладает хорошими коммуникативными навыками, умеет окружать себя полезным кругом общения. Однако по-настоящему подружиться с такими людьми весьма сложно. Весам присуща двуличность, они редко бывают по-настоящему искренними, а если им это нужно и удобно — будут лгать.

Также, по словам астрологов, с Весами очень сложно спорить и в чем-то их убеждать. У них на все есть своя аргументированная точка зрения. Они тяжело переживают провалы и неудачи, но потом делают выводы и пытаются снова. И еще одним нюансом их личности есть то, что их настроение постоянно меняется.

Путин. Фото: Getty Images

Путин по восточному гороскопу — Дракон

Согласно официальной информации, Путин родился в 1952 году, ему исполнилось 72 года, и он по восточному гороскопу Дракон. Если верить восточному гороскопу, то рожденные под знаком Дракон люди обладают выраженными лидерскими качествами, они уверенные в себе, обаятельные и харизматичные. Это люди, которые любой ценой стремятся достигнуть желаемого.

Они отличаются силой характера, энергичностью и острым умом, однако бывают нетерпеливы к людям. Драконы редко прислушиваются к чужим советам и всегда гнут свою линию.

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