З такими дуже складно сперечатися: хто Путін за знаком Зодіаку та по східному гороскопу

Ходять чутки, що Путін переписав свій гороскоп

Цього дня, 7 жовтня, кривавий російський диктатор Володимир Путін відзначає свій день народження. Саме 7 жовтня прийнято вважати його офіційним днем народження, хоча в деяких астрологів є сумніви щодо цього. Так, деякі впевнені, що він змінив свою натальну карту та гороскоп, щоб на нього ніхто не міг вплинути.

"Телеграф" розповість, що відомо про знак Зодіаку Путіна та які характеристики йому притаманні. А також ми з’ясували, хто він за східним гороскопом.

Путін. Фото: Getty Images

Путін по гороскопу Терези — що це означає

Про особисте життя Путіна мало що відомо, багато даних про нього засекречені чи добре приховані. Так, дехто впевнений, що він переписав свою натальну карту, щоб змінити долю. Однак, якщо вірити офіційній даті народження – 7 жовтня, то за гороскопом диктатор Терези.

Цей знак Зодіаку має хороші комунікативні навички, вміє оточувати себе корисним колом спілкування. Однак по-справжньому потоваришувати з такими людьми дуже складно. Терезам властива двоособистість, вони рідко бувають по-справжньому щирими, а якщо їм це потрібно і зручно — брехатимуть.

Також, за словами астрологів, з Терезами дуже складно сперечатися і в чимось їх переконувати. У них на все є свій аргументований погляд. Вони важко переживають провали та невдачі, але потім роблять висновки та намагаються знову. І ще одним нюансом їхньої особистості є те, що їхній настрій постійно змінюється.

Путін. Фото: Getty Images

Путін за східним гороскопом — Дракон

Згідно з офіційною інформацією, Путін народився 1952 року, йому виповнилося 72 роки, і він за східним гороскопом Дракон. Якщо вірити східному гороскопу, то народжені під знаком Дракон люди мають виражені лідерські якості, вони впевнені в собі і харизматичні. Це люди, які за всяку ціну прагнуть досягти бажаного.

Вони відрізняються силою характеру, енергійністю та гострим розумом, проте бувають нетерплячими до людей. Дракони рідко прислухаються до чужих порад і завжди гнуть свою лінію.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила батьків Путіна, і від чого вони померли. Скромно та без пафосу, але завжди з живими квітами.