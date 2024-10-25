Россию накрыл циклон: часть городов засыпало снегом, на дорогах коллапс (фото и видео)

Передвигаться по городу сложно даже пешком

В российском городе Магадан выпало большое количество снега. Снегопад привел к коллапсу на дорогах, массово происходят ДТП, а погода не собирается меняться.

Машины застревают в снегу даже на центральных улицах города. В сети публикуют фото и видео множественных аварий.

В МЧС РФ по Магаданской области заявили, что погоду испортил циклон. МЧС работает в усиленном режиме. Водителей призвали "воздержаться от дальних поездок".

Из-за сложной погоды школьникам с 1 по 4 класс разрешили не приходить в школы. Это касается самого Магадана и поселка Эвенск.

Стоит отметить, что улучшения погодных условий в Магадане пока не предвидится. На субботу, 26 октября, синоптики прогнозируют там сильный ветер и снегопад. Жителей предупредили об опасности обрывов линий электропередач и связи, нарушений функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, возникновения ДТП, а также угрозе падения рекламных щитов и башенных кранов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в российском городе Пермь поздно вечером 23 октября две девушки подожгли офис "Единой России". Происходящее они снимали на мобильный телефон. Пожар тушили около 20 минут, а его площадь составила 40 квадратных метров.