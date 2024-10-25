Росію накрив циклон: частину міст засипало снігом, на дорогах колапс (фото та відео)

Пересуватися містом складно навіть пішки

У російському місті Магадан випала велика кількість снігу. Снігопад призвів до колапсу на дорогах, масово трапляються ДТП, а погода не збирається змінюватися.

Машини застрягають у снігу навіть на центральних вулицях міста. У мережі публікують фото та відео множинних аварій.

У МНС РФ по Магаданській області заявили, що погоду зіпсував циклон. МНС працює у посиленому режимі. Водіїв закликали "утриматися від далеких поїздок".

Через складну погоду школярам з 1 по 4 клас дозволили не приходити до шкіл. Це стосується самого Магадана та селища Евенськ.

Варто зазначити, що покращення погодних умов у Магадані поки не передбачається. На суботу, 26 жовтня, синоптики прогнозують там сильний вітер та снігопад. Жителів попередили про небезпеку обривів ліній електропередач та зв’язку, порушень функціонування об’єктів життєзабезпечення, дорожньо-комунальних служб, виникнення ДТП, а також загрозу падіння рекламних щитів та баштових кранів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у російському місті Перм пізно ввечері 23 жовтня дві дівчини підпалили офіс "Єдиної Росії". Те, що відбувалося, вони знімали на мобільний телефон. Пожежу гасили близько 20 хвилин, а її площа становила 40 квадратних метрів.