Z-патриоты "закопали" своего самого известного неонациста за "лайки": россияне недоумевают

Неонацисты опубликовали фото преступника

В российском неонацистском отряде ДШРГ "Русич" заявили, что их лидер Алексей Мильчаков якобы жив. Таким образом там опровергли сообщения о его гибели на фронте, которые появились ранее.

Об этом говорится в Telegram-канале группировки. Неонацисты опубликовали фото преступника Мильчакова, а также аудиосообщение. А также заявили, что тот "живее всех живих".

Позже, топовый российский z-пропагандист, который был источником информации о якобы смерти Мильчакова, опубликовал скриншот переписки, где идет речь о "рекламе" для канала "Русич".

Таким образом выходит, что российские z-паблики "закопали" своего кровавого "побратима" за "лайки". Стоит отметить, что такой "пиар-ход" не оценили даже сами россияне. Хотя некоторые заподозрили, что таким образом автор хочет оправдаться за фейк, который растиражировал на своем канале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России ликвидировали военного преступника, участвовавшего в ударах по Днепру и Полтаве.

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