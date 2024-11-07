Z-патріоти "закопали" свого найвідомішого неонациста за "лайки": росіяни дивуються

Неонацисти опублікували фото злочинця

У російському неонацистському загоні ДШРГ "Русіч" заявили, що їхній лідер Олексій Мільчаков нібито живий. Таким чином, там спростували повідомлення про його загибель на фронті, які з’явилися раніше.

Про це йдеться у Telegram-каналі угруповання. Неонацисти опублікували фото злочинця Мільчакова, а також аудіоповідомлення. А також заявили, що той "живіший за всіх живих".

Пізніше топовий російський z-пропагандист, який був джерелом інформації про нібито смерть Мільчакова, опублікував скріншот листування, де йдеться про "рекламу" для каналу "Русіч".

Таким чином виходить, що російські z-пабліки "закопали" свого кривавого "побратима" за "лайки". Варто зазначити, що такий піар-хід не оцінили навіть самі росіяни. Хоча дехто запідозрив, що таким чином автор хоче виправдатися за фейк, який розтиражував на своєму каналі.

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