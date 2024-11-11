Сообщения были ошибочными: в МИД Украины опровергли, что знали о звонке Трампа Путину

Несмотря на сообщения СМИ, Киев не знал о разговоре Трампа и Путина

Украина не была проинформирована о том, что вновь избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с так называемым "президентом" России Владимиром Путиным. Соответственно, сообщения СМИ о согласии или несогласии Киева ошибочны.

Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии информационному агентству Reuters. По его словам, информация, распространенная СМИ, не соответствует действительности, украинская сторона ничего не знала.

"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, ошибочны. Соответственно Украина не могла одобрить или выступить против звонка", — сказал он.

Отметим, 10 ноября американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники написало, что Трамп, ставший победителем на президентских выборах в США 5 ноября, позвонил по телефону так называемому "президенту" Путину. Основной темой их разговора стала война на Украине. При этом издание отметило, что Киев якобы был проинформирован об этом разговоре заранее и не имел ничего против него. Однако, как оказалось, у Трампа ничего не сообщали, что смотрится как минимум очень сомнительно.

Напомним, по информации СМИ, новая инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года. Пока неизвестно, кто из высокопоставленных гостей примет участие в мероприятии. Особый интерес вызывает вопрос, посетит ли инаугурацию Джо Байден, который в июле 2024 года снял свою кандидатуру с предвыборной гонки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем будет заниматься Трамп в первые дни своего президентства. Предполагается, что по возвращении в Белый дом его решения будут касаться нелегальной миграции и добычи нефти. Он будет действовать быстро и решительно.