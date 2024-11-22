"Нам платить должны!" Россияне развеселили новой безумной претензией к Западу

Россияне считают, что Запад вместо квот должен сам платить им

В России заявили, что Запад должен платить им за чистый воздух. Якобы в РФ наибольшая площадь лесов и они "чистят планету".

Такое заявление сделал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, выступая на круглом столе комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики"

"У нас нет выбросов. Кроме того, мы имеем наибольшую площадь лесов, что свидетельствует о том, что мы поглощаем углекислый газ, которого нам недостаточно. Западные страны должны платить нам за то, что мы "чистим" планету, вместо того чтобы устанавливать нам квоты", — сказал Ковальчук.

Он добавил, что якобы что проблема изменения климата является примером формирования псевдонаучной повестки Запада.

Реакция соцсетей

В сети уже активно комментируют высказывания Ковальчука. В комментариях под видео люди высмеяли такие заявления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров разразился угрозами в адрес не только Украины, но и США. Угрожает "ответными мерами" в случае применения западных дальнобойных ракет по территории РФ.