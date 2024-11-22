"Нам платити повинні!" Росіяни розвеселили новою шаленою претензією до Заходу

Росіяни вважають, що Захід замість квот має сам платити їм

У Росії заявили, що Захід має платити їм за чисте повітря. Нібито у РФ найбільша площа лісів і вони "чистять планету".

Таку заяву зробив президент Національного дослідницького центру "Курчатівський інститут" Михайло Ковальчук, виступаючи на круглому столі комісії Ради Федерації з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ на тему "Доктрина багатополярного світу проти глобалізму та трансгуманізму: завдання інформаційної політики".

"У нас немає викидів. Крім того, ми маємо найбільшу площу лісів, що свідчить про те, що ми поглинаємо вуглекислий газ, якого нам недостатньо. Західні країни повинні платити нам за те, що ми "чистимо" планету замість того, щоб встановлювати нам квоти", — сказав Ковальчук.

Він додав, що нібито проблема зміни клімату є прикладом формування псевдонауковоі повістки Заходу.

Реакція соцмереж

У мережі вже активно коментують висловлювання Ковальчука. У коментарях під відео люди висміяли такі заяви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вибухнув погрозами на адресу не лише України, а й США. Погрожує "заходами у відповідь" у разі застосування західних далекобійних ракет по території РФ.