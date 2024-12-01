Была одной из самых влиятельных женщин в Киеве: куда исчезла "правая рука" Черновецкого Кильчицкая

Сейчас экс-чиновник не появляется на публике

Ирэна Кильчицкая — известная политик, которая входила в ближайшее окружение экс-мера столицы Леонида Черновецкого. В частности, она работала заместителем главы Киевской городской государственной администрации.

"Телеграф" расскажет, кто такая Ирена Кильчицкая, и куда она исчезла.

Что известно об Ирене Кильчицкой

Будущая политик родилась в Киеве в 1968 году. Училась на юриста в Киевском университете имени Шевченко. Одно время работала секретарем в столичных правоохранительных органах: в Железнодорожном районном суде, военной прокуратуре Киевского гарнизона, а также КГБ и комсомольской организации.

В конце 90-х начала руководить Борщаговским отделением "Правекс-банка", владельцем которого был Леонид Черновецкий. А впоследствии стала директором кредитного департамента и вице-президентом этого учреждения. В интервью женщина рассказывала, что познакомилась с Черновецким через его первую жену Алину Айвазову. Она стала крестной матерью дочери Ирены – Моники.

Кильчицкая стала известна публике после того, как ее избрали замглавы Киевской городской государственной администрации. Она вошла в команду мэра столицы Леонида Черновецкого. В фокусе внимания Кильчицкой оказалась сфера торговли, здравоохранения, ритуальных услуг Киева.

В первый год работы на должности заместителя председателя КГГА политик начала массово увольнять руководителей коммунальных предприятий, перераспределять игорный бизнес и пыталась отдать под застройку место Роддома № 1 на Арсенальной улице. Также Кильчицкая занималась реформой парковки в столице и созданием фонда помощи неимущим.

В 2008 году Черновецкий сообщил об увольнении Кильчицкой. Впрочем, на самом деле этого не произошло: чиновница ушла в декретный отпуск. Тогда она родила сына Марка. Вскоре политик возобновила работу заместителя главы КГГА. Несколько раз женщина попадала в список самых богатых людей Украины по версии журнала Forbes.

Фото: УНИАН

Находясь на должности, Кильчицкая демонстрировала роскошный образ жизни. Она часто появлялась в экстравагантных нарядах на светских мероприятиях.

В 2010 году Кильчицкую и других заместителей уволили с должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. В том же году в прессе появилась информация, что политик вышла замуж за французского бизнесмена. Однако, кто он, широкой общественности неизвестно.

Где сейчас Ирена Кильчицкая

В 2015 году Кильчицкая родила двойню – девочек Матильду и Марсель. Кто стал отцом дочерей, она не разглашала. Также женщина говорила, что не желает вступать в брак, поскольку ей лучше жить без мужчины.

Также экс-чиновник приглашала журналистов в свою столичное жилье. Она показала просторную элитную квартиру с изысканной мебелью и люксовыми брендами.

Кроме этого, политик призналась, что делала пластическую операцию на веках, а также устраняла шрамы от кесарева сечения. Также она говорила, что в будущем планирует вернуться в большую политику.

В 2023 году Кильчицкую обвинили в присвоении средств от продажи крымской недвижимости. Дело в том, что в 2021 году потерпевший продал недвижимость у временно оккупированного Крыма, чтобы его не присвоили россияне. Ирена должна была перечислить эти средства в Украину. Речь шла о сумме в размере 1 миллиона 927 тысяч долларов.

Впрочем, Кильчицкая забрала деньги себе и отказалась отдавать. Согласно украинскому законодательству, ей угрожало 8 лет лишения свободы. Чем закончилось это дело, правоохранители не сообщили.

Сейчас у женщины непубличный образ жизни. Она не ведет социальные сети и не дает интервью.

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