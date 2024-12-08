Пропагандистке Мизулиной оставили вонючий "сюрприз" под дверью (фото)

Пропагандистке оставили под дверью очень неприятный сюрприз

Глава российской Лиги безопасного Интернета, дочь бывшего сенатора РФ Елены Мизулиной Екатерина, которую в СМИ называли "фавориткой" Путина, стала жертвой не очень приятной истории.

Как сообщают российские Telegram-паблики, в Москве был задержан подросток, который за 500 долларов США приехал в столицу из Владимирской области, нашел дом в Погорельском переулке, где проживает пропагандистка, после чего нагадил на лестничной клетке у дверей ее квартиры.

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Российские пропагандисты распространили фото вероятного "преступника".

Позже стало известно о том, что его задержали. Им оказался 16-летний зумер из Владимирской области. На допросе он заявил, что ему через Telegram пообещали 500 долларов за совершение "преступления".

Сама Мизулина на своей странице в Telegram пишет, что парень якобы состоял "в экстремистском чате, связанном с Украиной". Также пропагандистка заявила, что не живет в этом доме и добавила, что деньги хулиган якобы так и не получил.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено административное дело.

Екатерина Мизулина с 2017 года возглавляет Лигу безопасного интернета России. Это организация, созданная с целью поддержания цензуры в российском сегменте "всемирной паутины". Ее учредителем является т.н. "православный олигарх" Константин Малофеев, партнерами — МВД и Минкомсвязи России, а также Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Мать Екатерины, Елена Мизулина, известна своими скандальными законопроектами по борьбе с нетрадиционной сексуальной ориентацией, нецензурной лексикой в Интернете, иностранными усыновителями российских сирот. В то же время Елена Мизулина поддерживает отмену уголовного наказания за семейные побои и замену его административным. Она считает это "частью русской национальной традиции".

При этом сын Елены Мизулиной Николай живет в Бельгии и сотрудничает с юридической фирмой, которая защищает, в том числе, и тех, против кого борется его мать на родине — людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В то же время дочь Екатерина, как и ее мать, поддерживает агрессию России против Украины, называет несогласных с войной соотечественников "кукарекающими петухами" и угрожает "Википедии" и Google "зачисткой".

"Сначала зачистим Украину от нациков и бандеровцев, а потом дойдём до Гугла и Википедии", — заявила Мизулина в мае 2022 года.

Как сообщал "Телеграф" ранее, пророссийская пропагандистка Татьяна Монтян лишилась права на адвокатскую деятельность в Украине.