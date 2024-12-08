Пропагандистці Мізуліній залишили смердючий "сюрприз" під дверима (фото)

Пропагандистці залишили під дверима дуже неприємний сюрприз

Глава російської Ліги безпечного Інтернету, донька колишнього сенатора РФ Олени Мізуліної Катерина, яку у ЗМІ називали "фавориткою" Путіна, стала жертвою не дуже приємної історії.

Як повідомляють російські Telegram-пабліки, в Москві було затримано підлітка, який за 500 доларів США приїхав до столиці з Володимирської області, знайшов будинок у Погорільському провулку, де проживає пропагандистка, після чого випорожнився на сходовій клітці біля дверей її квартири.

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Російські пропагандисти розповсюдили фото ймовірного "злочинця".

Пізніше стало відомо, що його затримали. Ним виявився 16-річний зумер із Володимирської області. На допиті він заявив, що йому через Telegram пообіцяли 500 доларів за скоєння "злочину".

Сама Мізуліна на своїй сторінці в Telegram пише, що хлопець нібито був "в екстремістському чаті, пов’язаному з Україною". Також пропагандистка заявила, що не живе у цьому будинку та додала, що гроші хуліган нібито так і не отримав.

Наразі стосовно затриманого порушено адміністративну справу.

Катерина Мізуліна з 2017 року очолює Лігу безпечного Інтернету Росії. Це організація, створена з метою підтримки цензури у російському сегменті "всесвітньої павутини". Її засновником є т.зв. "православний олігарх" Костянтин Малофєєв, партнерами — МВС та Мінкомзв’язку Росії, а також Комітету Держдуми з питань сім’ї, жінок та дітей.

Мати Катерини, Олена Мізуліна, відома своїми скандальними законопроектами щодо боротьби з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, нецензурною лексикою в Інтернеті, іноземними усиновлювачами російських сиріт. Водночас Олена Мізуліна підтримує скасування кримінального покарання за сімейні побої та заміну його адміністративним. Вона вважає це "частиною російської національної традиції".

При цьому син Олени Мізуліної Микола живе в Бельгії та співпрацює з юридичною фірмою, яка захищає, зокрема, й тих, проти кого бореться його мати на батьківщині — людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Водночас донька Катерина, як і її мати, підтримує агресію Росії проти України, називає незгодних з війною співвітчизників "півнями, що квокчуть" та погрожує "Вікіпедії" та Google "зачисткою".

"Спочатку зачистимо Україну від нациків та бандерівців, а потім дійдемо до Гугла та Вікіпедії", — заявила Мізуліна у травні 2022 року.

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