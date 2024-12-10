Эти "цели" менялись уже множество раз

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что "Россия близка к достижению поставленных целей СВО" — Специальной военной операции, как в РФ называют свою войну против Украины. По его словам, стратегическая инициатива на всех участках якобы принадлежит российским военным.

Такие заявления Нарышкин сделал в интервью российскому журналу "Разведчик", его слова цитируют росСМИ. Глава СВР РФ также не забыл протранслировать еще два важных посыла пропаганды своей страны — Нарышкин заявил, что ВСУ будто бы "находятся на грани развала", а режим президента Украины Владимира Зеленского якобы "утратил легитимность и, как следствие, договороспособность". Оба этих тезиса не соответствуют действительности.

Стоит отметить, что глава России Владимир Путин, развязывая войну против Украины в 2022 году, своими целями называл выдуманные понятия — "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины. Также диктатор декларировал "защиту мирного населения Донбасса от мифического "геноцида со стороны киевских властей".

Впоследствии, чтобы оправдать неспособность достичь этих задач, Путин отмечал, что цели "спецоперации" носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации. Донбасс армия диктатора практически превратила в руины, большинство мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома, многие погибли или получили ранения в ходе "защиты" Путина.

Как сообщал "Телеграф", недавно Нарышкин заявлял, что РФ категорически отвергает вариант заморозки войны против Украины. Пособник главы РФ Владимира Путина цинично добавил, что "Россия хочет установления твердого мира вокруг Украины на годы вперед".