Ці "ілі" змінювалися вже багато разів

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що "Росія близька до досягнення поставленої цілі СВО" — Спеціальної військової операції, як у РФ називають свою війну проти України. За його словами, стратегічна ініціатива на всіх ділянках фронту нібито належить російським військовим.

Такі заяви Наришкін зробив в інтерв’ю російському журналу "Разведчик", його слова цитують росЗМІ. Глава СЗР РФ також не забув протранслювати ще два важливі посили пропаганди своєї країни — Наришкін заявив, що ЗСУ нібито "перебувають на межі розвалу", а режим президента України Володимира Зеленського начебто "втратив легітимність і, як наслідок, договороздатність". Обидві ці тези не відповідають дійсності.

Варто зазначити, що глава Росії Володимир Путін, розв’язуючи у 2022 році війну проти України, своїми цілями називав вигадані поняття — "демілітаризацію" та "денацифікацію" України. Також диктатор декларував "захист мирного населення Донбасу від міфічного "геноциду з боку київської влади".

Згодом, щоб виправдати нездатність досягти цих завдань, Путін зазначав, що цілі "спецоперації" мають фундаментальний характер, але можуть змінюватися, виходячи з поточної ситуації. Донбас армія диктатора практично перетворила на руїни, більшість мирних жителів змушені були залишити свої будинки, багато хто загинув або дістав поранення в ході "захисту" Путіна.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Наришкін заявляв, що РФ категорично відкидає варіант заморозки війни проти України. Посібник глави РФ Володимира Путіна цинічно додав, що "Росія хоче встановлення твердого світу навколо України на роки вперед".