Из-за аварии танкеров у Керчи начали умирать дельфины: какая ситуация на побережье Анапы сейчас (фото, видео)

Последствия могут ощущаться десятилетия

На побережье Анапы обнаружили жертву масштабного разлива нефтепродуктов. Это погибший дельфин.

Об этом сообщили специалисты научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа", передают РосСМИ. Специалисты обследовали тело животного – оно было все в мазуте.

Береговая линия в районе Бугаской косы сплошь покрыта мазутом, попавшим в море в результате аварии двух танкеров в Керченском проливе. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Последствия крушения могут ощущаться годами. Полное очищение акватории может занять до 10 лет.

Заведующий отделом дистанционных методов исследования Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный предупреждает о том, что осевший на дно протока мазут может подняться на поверхность летом из-за прогрева воды. Подобная ситуация уже происходила после аварии танкера в 2007 году. Поэтому курортный сезон на побережье Черного моря РФ – под серьезной угрозой.

На пляжах регулярно находят птиц, покрытых нефтепродуктами. Волонтеры доставляют пострадавших животных в специализированные центры помощи.

Также ранее "Телеграф" писал, что россияне жалуются на ужасную вонь моря после крушения танкеров. Дышать невозможно, говорят местные жители.