Актер умер более 3 лет назад

Владимир Меньшов прославился ролью Деда Мороза в советской ленте "Снегурочку вызвали". Фильм вышел в 1985 году и был очень популярен в СССР, как и "Карнавальная ночь" с участием Юрия Белова. Мужчина стал ярым путинистом — поддерживал оккупацию Россией Крыма и вооруженную агрессию на Донбассе. В 2021 году он скончался.

"Телеграф" расскажет, что известно об актере и где его похоронили.

Владимир Меньшов — что известно

Мужчина родился в Баку в 1939 году, но впоследствии вместе с семьей переехал в Россию. Некоторое время работал шахтером, токарем, матросом. Учился на актера в Москве, хотя поступил в вуз не сразу. После этого начал профессиональную карьеру.

Первой успешной лентой с участием Меньшова стала "Москва слезам не верит". В 1981 году фильм был отмечен премией "Оскар". Параллельно россиянин преподавал кинорежиссуру и руководил несколькими мастерскими.

Также Меньшов играл в лентах "Гиблое дело", "Под одним небом", "В поисках звезд", "Любовь и голуби". В 1985 году актер снялся в ленте "Снегурочку вызвали", в которой сыграл водителя автобуса Александра Серегина. По сюжету мужчина должен превратиться в Деда Мороза и доставлять людям радость. Фильм стал довольно успешным в СССР.

На съемочной площадке Меньшов работал с Ириной Алферовой, которая стала ярой путинисткой. Женщина активно поддерживает российского диктатора Владимира Путина и войну против Украины.

Меньшов также активно занимался режиссурой. В частности, он работал над фильмами "Любовь и голуби", "Путевка в жизнь", "Ночные гости", "Сосед", "Дорога без конца", "Застывший ангел".

Позже Меньшов возглавил несколько российских организаций в сфере кино и вел программы на телевидении страны-агрессора. Актер поддержал Путина еще в начале 2000-х, когда тот стал президентом. Через несколько лет вошел в партию "Единая Россия", а позже говорил, что это произошло случайно.

Комментируя третий срок президентства Путина, говорил, что относится к этому резко негативно. Однако в 2018 году стал доверенным лицом Путина на выборах. Также положительно высказывался о коммунистическом режиме и Советском Союзе. Он говорил, что критика СССР ведет к "откровенной русофобии".

Меньшов поддержал аннексию с Россией Крыма и говорил, что нужно объединить украинский Донбасс с Россией. Актер передал 1 миллион рублей на финансирование сепаратистов в Донбассе. В 2017 году Служба безопасности Украины запретила въезд россиянину на пять лет. Также его внесли в базу "Миротворец".

В течение 11 лет актер являлся председателем Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний. Это орган, управляющий пенитенциарной службой в России.

Могила Владимира Меньшова

Владимир Меньшов умер в 2021 году из-за осложнений от коронавируса. Ему был 81 год. Актера и режиссера отпевали в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Прощание с мужчиной происходило в Доме кино.

Провести в последний путь путиниста пришли родные, близкие, коллеги и друзья. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Меньшеву установили деревянный крест с фотографией и его личными данными. На его могилу принесли много цветов.

В 2022 году актеру установили темный памятник из мрамора. Внутри него есть отверстие, выполненное в форме окна, через которое залетают декоративные белые голуби. Это символизирует известный фильм с участием актера "Любовь и голуби", в котором он был также режиссером.

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