Сидела в иранской тюрьме 21 день: что известно о Чечилии Сала, которая взяла интервью у Зеленского

Журналистка находилась в иранском заключении 21 день

Сегодня, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский, который сильно изменился за время каденции, дал интервью Чечилии Сала. Это известная итальянская журналистка, работающая с политической и военной тематиками. Недавно ее освободили из иранской тюрьмы.

"Телеграф" выяснил, кто такая Чечилия Сала и чем она известна.

Что известно о Чечилии Сала

Чечилия Сала родилась в 1995 году в Риме. В 2015 году она начала карьеру корреспондентки в журнале Vice. Спустя год Сала стала работать журналисткой в программе "Государственные услуги" на канале La7. Чечилия дописывала для нескольких журналов, включая L’Espresso, Vanity Fair. Позже работала на телеканалах RAI, Fremantle Media и в программе "Восемь с половиной" на канале La7.

Чечилия Сала, итальянская журналистка, фото Getty Images

Сала также пишет для изданий Huffington Post, Mondadori и компании Chora Media, занимающейся созданием подкастов. С 2019 года Чечилия начала работу в ежедневной итальянской газете Il Foglio. Она создавала репортажи из Венесуэлы и Чили.

Кроме того, Чечилия освещала войну в Афганистане, в частности, наступление талибов в 2021 и войну, начатую Россией против Украины. В то же время корреспондентка создавала репортажи из Ирана и освещала ход ирано-израильского конфликта в 2024 году.

Чечилия Сала освещает войны, фото Getty Images

Так, 19 декабря 2024 итальянскую журналистку арестовали в Тегеране. Причиной стало "нарушение законов Исламской Республики". Чечилию отправили в одиночную камеру тюрьмы Эвин. Преимущественно туда помещают противников иранских властей.

Сала попала в тюрьму после того, как Италия арестовала иранского инженера Мохаммеда Абедини Наяфабади. Таким было требование США, поскольку мужчина в обход санкций передавал иранским военным детали для боевых дронов.

Когда Чечилии дали позвонить родным, она рассказала, что к ней плохо относятся. У нее забрали очки, а также пришлось спать на полу.

Чечилия Сала находилась в иранской тюрьме 21 день, фото Getty Images

8 января 2025 года журналистку освободили и отправили домой. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что это удалось сделать благодаря работе дипломатов и разведки.

"Благодаря напряженной работе через дипломатические и разведывательные каналы наша соотечественница была освобождена властями Ирана и возвращается в Италию. Хочу выразить благодарность всем, кто способствовал возвращению Чечилии, позволив ей снова обнять семью и коллег", – написала Мелони.

Джорджа Мэлони написала, благодаря кому уволили Чечилию Сала

Вернувшись домой, журналистка рассказала о продолжительных допросах с капюшоном на голове. Поведение работников тюрьмы было непредсказуемым. В один момент ей давали сигарету, а в другой – сообщали грустные новости, пытаясь сломать. Также она находилась в тесной камере, без матраса, где круглосуточно был включен свет.

Журналистка попросила сотрудников дать ей книгу Коран, но они отказали. Так что корреспондентка не знала, что делать в таких условиях. Сала поделилась, что "считала пальцы, читала составляющие на пакете с хлебом и повторяла таблицу умножения".

В то же время Чечилия призналась, что не ожидала такого оперативного освобождения. Она отметила, что это была "самая быстрая операция по освобождению заключенного в Иране с 1980-х годов".

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