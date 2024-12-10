"Цели будем определять мы": Лукашенко ищет место для российского "Орешника"

Путин анонсировал появление "Орешника" в Беларуси во второй половине 2025 года

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси есть более 30 площадок, где можно разместить новые российские ракеты "Орешник". Сейчас белорусские власти якобы выбирают лучшее место, чтобы ракеты были "ближе к целям".

По словам Лукашенко, на территории Беларуси сохранились площадки, где раньше стояли стратегические ядерные ракеты, и теперь их могут использовать снова. Об этом сообщило белорусское информационное агентство "Белта".

"Все это продумано сегодня. Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разместить это оружие. У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены", — заявил Лукашенко.

Белорусский руководитель подчеркнул, что именно Минск будет определять цели новых ракет. По его словам, это было одним из условий договоренности с Путиным, на которое тот якобы согласился. "Кнопку будем нажимать вместе, не дай бог, если это будет нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", — заявил Лукашенко.

Напомним, что недавно президенты России и Белоруссии согласовали размещение ракетного комплекса "Орешник" на белорусской территории. Путин анонсировал появление этого оружия в Белоруссии во второй половине 2025 года. Контроль за пуском ракет будет осуществляться российскими ракетными войсками стратегического назначения, однако выбор целей останется за Минском. Тогда же страны подписали договор о совместной защите границ.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о ракете "Сармат". Россияне утверждают, что ракета может доставить ядерные боеголовки в любую точку мира.