"Этого хочет значительная часть". В Кремле отреагировали на слова Трампа о "российской Украине"

Конкретику он не озвучил

Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что значительная часть Украины якобы "хочет стать Россией и уже ею стала". Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, что украинцы "могут стать российскими, или нет".

Об этом сообщают РосСМИ. Кроме того, Песков заявил, что контакты России и США осуществляются по определенным каналам и они интенсифицировались. При этом он не стал раскрывать, поступают ли от администрации США конкретные предложения по урегулированию войны России против Украины.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что США должны получить доступ к природным ресурсам Украины, независимо от результатов российско-украинской войны и возможных мирных договоренностей. Говоря об этом, он рассуждал, что они (украинцы) могут стать "российскими".

"Они могут заключить соглашение. Они могут не договориться. Могут стать "российскими" или нет, но наши деньги там. И я говорю, что хочу вернуть их", — сказал глава США.

Как писал "Телеграф", Трамп также сообщил, что в течение последней недели Соединенные Штаты "достигли огромного прогресса" по урегулированию войны России против Украины. В частности, в вопросе того, как собрать обе стороны за столом переговоров.