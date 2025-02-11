"Цього хоче значна частина". У Кремлі відреагували на слова Трампа про "російську Україну"

Конкретику він не озвучив

Прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що значна частина України нібито "хоче стати Росією і вже нею стала". Так він відреагував на слова президента США Дональда Трампа, що українці "можуть стати російськими, чи ні".

Про це повідомляють росЗМІ. Крім того, Пєсков заявив, що контакти Росії та США здійснюються певними каналами й вони інтенсифікувалися. При цьому він не став розкривати, чи надходять від адміністрації США конкретні пропозиції щодо врегулювання війни Росії проти України.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що США мають отримати доступ до природних ресурсів України, незалежно від результатів російсько-української війни та можливих мирних домовленостей. Говорячи про це, він розмірковував, що вони (українці) можуть стати "російськими".

"Вони можуть укласти угоду. Вони можуть не домовитися. Можуть стати "російськими" чи ні, але наші гроші там. І я кажу, що хочу їх повернути", — сказав глава США.

Як писав "Телеграф", Трамп також повідомив, що протягом останнього тижня Сполучені Штати "досягли величезного прогресу" щодо врегулювання війни Росії проти України. Зокрема у питанні того, як зібрати обидві сторони за столом переговорів.