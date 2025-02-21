Операция на Курщине или разлив нефти? Что больше всего беспокоит россиян, результаты соцопроса

Курортный сезон в РФ сорван

Самыми резонансными событиями последнего времени, существенно беспокоящими население Российской Федерации, являются экологическая катастрофа в Черном и Азовских морях и потеря территорий во время наступления ВСУ в Курской области. Несмотря на попытки Кремля информационно "замять" эти истории, это не удалось.

Об этом, как передает корреспондент "Телеграфа", сообщил политолог Вадим Денисенко во время презентации социологического исследования "Россия в преддверии переговоров. Социально-политические настроения россиян: январь-февраль 2025 года".

По данным опроса, после разлива российской нефти на Черном и Азовском морях, значительно увеличилось количество жителей страны-агрессора, которые не собираются посещать эти регионы для проведения отдыха.

"(Российские) власти два месяца пытались замолчать эту историю (по разливу нефти, — ред.), показать, что там ничего не происходит. Но ситуация все-таки стала достаточно триггерной для рядового россиянина. Так же и в отношении боевых действий в Курской области – Россия пыталась сделать такой себе "информационный остров" Курская область… сделать вид, что там ничего особенного не происходит, показать эту ситуацию рутинной. Но, по сути, несмотря на все старания Кремля, этого сделать не удалось. И половина населения так или иначе считает это очень важными ситуациями, фактором, который их триггерит", — рассказал Вадим Денисенко.

По словам политолога, история с разливом нефти означает, что в России сейчас создается еще одна так называемая "критическая точка", которой стал Краснодарский край. По его мнению, это приведет к определенным экономическим перекосам в жизни этого региона и сорвет курортный сезон.

"Уже сейчас можно сказать, что курортный сезон в РФ сорван. И эта точка будет наверняка одной из важных среди точек напряжения, которые на сегодняшний момент уже есть и еще будут в РФ", — отмечает Денисенко.

В целом, по мнению политолога, ближайшие два года станут годами серьезных экономических проблем для ряда регионов России.

"Несмотря на то, что российские власти приложили большие усилия, чтобы показать, что они могут воевать бесконечно, реальная ситуация другая… Уже 2024 год был (для России) годом больших инфраструктурных проблем. Но 2025 и 2026 станут годами еще больших инфраструктурных проблем, инфраструктурных катастроф, которые будут постоянно возникать. Сейчас в начале года ключевой катастрофой является история с танкерами. И я не зря подчеркнул, что это стало важно для целого макрорегиона — Краснодарский край, Крым, то есть Юг — он не получат огромные средства. Это будет критическим для жизни больших масс населения. Та же история на Кузбассе — видим, что угольные регионы начинают входить в глубинную стагнацию… Кроме того, что 2025 — это год больших инфраструктурных проблем, которые могут вылиться в значительные инфраструктурные катастрофы, этот год также является началом банкротсва (или скрытых банкротств, что будет реальнее) большого количества предприятий, системных для тех или иных регионов", — прогнозирует Денисенко.

Заметим, что социологическое исследование "Россия в преддверии переговоров. Социально-политические настроения россиян: январь-февраль 2025 года" проводилось в форме телефонного опроса. Были опрошены 1200 респондентов, погрешность составляет 2,85%. Опрос проводился 10 дней назад до начала активной фазы нынешнего так называемого "переговорного процесса".

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