Операція на Курщині чи розлив нафти? Що найбільше турбує росіян, результати соцопитування

Курортний сезон в РФ зірвано

Найрезонанснішими подіями останнього часу, які суттєво турбують населення Російської Федерації, є екологічна катастрофа у Чорному та Азовських морях та втрата територій під час наступу ЗСУ в Курській області. Попри намагання Кремля інформаційно "зам'яти" ці історії, це не вдалося.

Про це, як передає кореспондент "Телеграфу", повідомив політолог Вадим Денисенко під час презентації соціологічного дослідження "Росія напередодні переговорів. Соціально-політичні настрої росіян: січень-лютий 2025".

За даними опитування, після розливу російської нафти на Чорному та Азовському морях значно збільшилася кількість жителів країни-агресора, які не збираються відвідувати ці регіони для проведення відпочинку.

"(Російська) влада два місяці пробувала замовчати цю історію (щодо розливу нафти, — ред.), показати, що там нічого не відбувається. Але ситуація все-таки стала доволі тригерною для пересічного росіянина. Так само і щодо бойових дій в Курській області – Росія намагалася зробити такий собі "інформаційний острів" Курська область… удати, що там нічого особливого не відбувається, показати цю ситуацію рутинною. Але, по суті, попри всі старання Кремля, цього зробити не вдалося. І половина населення так чи інакше вважає це надважливими ситуаціями, фактором, який їх тригерить", — розповів Вадим Денисенко.

За словами політолога, історія з розливом нафти означає, що в Росії наразі створюється ще одна так звана "критична точка", якою став Краснодарський край. На його думку, це призведе до певних економічних перекосів у житті цього регіону та зірве курортний сезон.

"Уже зараз можна сказати, що курортний сезон в РФ зірвано. І ця точка буде, напевно, однією з важливих серед точок напруги, які на сьогоднішній момент вже є і ще будуть в РФ", — зазначає Денисенко.

Загалом, на думку політолога, найближчі два роки стануть роками серйозних економічних проблем для низки регіонів Росії.

"Попри те, що російська влада доклала великих зусиль, аби показати, що вони можуть воювати нескінченно, реальна ситуація інша… Уже 2024 рік був (для Росії) роком великих інфраструктурних проблем. Але 2025 і 2026 — стануть роками великої кількості все більших інфраструктурних проблем, інфраструктурних катастроф, які будуть увесь час виникати. Зараз, на початку року, ключовою катастрофою є історія з танкерами. І я не дарма підкреслив, що це стало важливим для цілого макрорегіону — Краснодарський край, Крим, тобто загалом Південь — він недоотримає величезні кошти. Це буде критичним для життя великих мас населення. Та сама історія на Кузбасі — ми бачимо, що вугільні регіони починають входити в глибинну стагнацію… Окрім того, що 2025 — це рік великих інфраструктурних проблем, які можуть вилитися в значні інфраструктурні катастрофи, цей рік також рік є початком збанкрутування (або прихованих банкрутств, що буде реальніше) великої кількості підприємств, які є системними для тих чи інших регіонів", — прогнозує Денисенко.

Зауважимо, що соціологічне дослідження "Росія напередодні переговорів. Соціально-політичні настрої росіян: січень-лютий 2025" проводилось у формі телефонного опитування. Було опитано 1200 респондентів, похибка становить 2,85%. Опитування проводилося 10 днів тому, до початку активної фази нинішнього так званого "переговорного процесу".

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