В России пожар на крупном складе: здание обрушивается, а огонь разгорается сильнее (видео)
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Причина пожара остается неизвестной
В деревне Большое Буньково в Подмосковье случился пожар на складе пластиковой продукции. Площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Там указали, что на месте работали 45 сотрудников и 10 единиц техники.
Известно, что на складе обрушилась конструкция здания на 800 квадратах.
В настоящее время неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате происшествия.
Также в МЧС не озвучили причину возникновения масштабного пожара на складе. В пресс-службе показали масштабы пожара и кадры с места его ликвидации.
На момент публикации материала стало известно, что площадь пожара увеличилась до 7 тысяч квадратных метров.
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