В России непобедимого боксера-чемпиона задержали с белым порошком

У спортсмена обнаружили пакетик с белым порошком

В четверг, 6 марта, в Москве (Россия) задержали дагестанского боксера Рустама Исмаилова. Чемпиона РФ по боксу подозревают в хранении и употреблении наркотиков.

Об этом сообщает Mash. Во время задержания Рустам находился в массажном салоне.

"Непобежденный боксер из Дагестана Рустам Исмаилов задержан по подозрению в хранении и употреблении наркотиков в Москве. С белым порошком он игрался в процессе посещения, скажем так, массажного салона.

По данным Mash, боец находился в бьюти-спа "Азия" на Пресненской набережной. Сотрудники увидели у него пакетик с белым порошком и вызвали полицию. Вещество отправили на экспертизу, а Исмаилова — в отдел на допрос", — гласит сообщение.

Исмаилов — чемпион России по боксу. В феврале 2025 года он провел бой в Стамбуле (Турция) против уроженца Донецка Станислава Каштанова и добыл победу техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о временном признании World Boxing в статусе международной федерации в рамках олимпийского движения. Напомним, еще в 2023 году МОК исключил из своего состава Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавляет друг президента РФ Владимира Путина Умар Кремлев.