Автор "Ведьмака" издаст свой новый роман в России быстрее, чем в других странах: что происходит

В России книга выйдет даже быстрее англоязычного издания

Российское издательство АСТ (известное выпуском книг с антиукраинскими нарративами) заявило о выходе книги "Перекресток воронов" из цикла о Ведьмаке известного польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.

Соответствующее сообщение появилось на сайте АСТ.

Кроме самого факта выпуска книги в России, неожиданностью стало то, что русский перевод книги выйдет скорее англоязычного издания и переводов в других странах. В РФ книга появится в апреле этого года, в то время как другие зарубежные издания запланированы на сентябрь.

В комментариях на странице ФБ украинского фантаста Владимира Аренева, обнародовавшего эту новость, идет оживленная дискуссия, чем вызвана столь неожиданная для украинских фанов Сапковского ситуация.

Некоторые считают, что Сапковскому деньги важнее имиджа, другие подозревают, что АСТ могло "спиратить" книгу. Предполагается, что Сапковский мог заключить контракт об издании книги в России до начала широкомасштабной войны в Украине, а теперь должен выполнять его условия.

Корреспондентов также поразила обложка книги, представленная АСТ. Ее вид, мягко говоря, достаточно далек от эстетического идеала.

Аренев пишет, что финал этой ситуации открыт, а корреспонденты считают, что многое станет понятным, когда с комментарием выйдет сам автор "Ведьмака".

Анджей Сапковский (76 лет) – один из самых известных фентезийных авторов в мире. Его цикл романов о Ведьмаке стал бестселлером сам по себе, а дополнительный толчок популярности получил после выхода серии игр на базе книг Сапковского. Позже популярность Сапковскому добавил и сериал со вселенной Ведьмака, снявший Netflix. Сейчас проходят съемки 4 сезона сериала. Год назад Сапковский дал интервью украинским фанатам, во время которого были собраны пожертвования украинским "Госпитальерам".

Ранее "Телеграф" также писал, что в известном киевском книжном магазине продают антиукраинскую книгу о Бандере. Поэтому разгорелся большой скандал.