Внутри бильярдная, восемь туалетов, бассейн и не только: как выглядит недостроенный особняк Путина в Финляндии

Площадь самого особняка — 850 квадратных метров, а вместе с прилегающей территорией — 4 гектара

Президент России Владимир Путин, который у власти уже 25 лет, всегда демонстрировал жизнь "на широкую ногу". Его "дворцы" давно вышли за пределы его страны и одно из доказательств этого — роскошный особняк в Финляндии. Трехэтажное имение на берегу озера Сайма строилось специально для него.

Как можно догадаться, дедушка решил не просто построить дом для отдыха – он соорудил целую резиденцию, окруженную лесами и озером. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит особняк Путина в Финляндии.

Вилла Путина в Финляндии — как выглядит

В 18 км от российско-финской границы расположено озеро Сайма. Там находится участок, площадью 4 гектара, на котором — трехэтажный особняк (850 м кв). На территории — здание охраны, рыболовный уголок и хозблок.

Фото: скриншот YouTube

По данным росСМИ, строительство комплекса российского диктатора осуществлял Виктор Хмарин – друг Путина со студенческих времен, как сообщает The Insider. Стоимость резиденции президента страны-агрессорки оценивают в 3 миллиона евро. В частности, подготовка участка стоила около 120 тысяч евро, строительство виллы – 500 тысяч евро, дом охраны – 200 тысяч евро, а на строительные материалы потрачено еще 400 тысяч евро.

Внутри дома есть рабочий кабинет, обеденный зал, бильярдная, подземный гараж, бассейн, сауна, восемь туалетов и винный погреб. Это отмечено в генеральном плане. Путин хотел приезжать туда с друзьями на рыбалку и охоту, но не сложилось.

Особняк Путина изнутри. Фото: скриншот YouTube

Известно, что с 2017 года особняк не достроен. Когда журналисты приехали на территорию резиденции Путина, дверь была открыта, а внутри никого не было.

Фото: скриншот YouTube

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит особняк Януковича в оккупированном Донецке. Там велось видеонаблюдение даже спустя семь лет после бегства президента из Украины.