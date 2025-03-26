Парк на территории и высокий забор: как выглядит сейчас особняк Януковича в оккупированном Донецке

Даже через 7 лет после побега Януковича, в 2021-м, в имении велось видеонаблюдение

Этот донецкий "дворец" был олицетворением измены и коррупции, когда украинцы боролись за собственное будущее. Речь идет о доме беглого президента Виктора Януковича, который выглядел роскошно. Как известно, это далеко не единственное элитное жилище предателя Украины.

Особняк бывшего президента окружался за высокими заборами и имел немаленькую территорию, где находился целый парк. Однако сейчас этот дом выглядит совсем другим. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядел дом Януковича когда-то и какой он сейчас.

Находится это имение в поселке Второе Каликино. Там расположен целый компекс построек с большой прилегающей территорией. Основное здание беглого президента окружено забором, а рядом — резиденции его экс-жены и сыновей.

Когда Янукович был президентом, имение находилось под усиленной охраной. В частности, на трассе перед поворотом в дом стояли посты ГАИ и милиции с автоматами. Однако после его бегства в 2014 году охрана была снята, и территория осталась практически без присмотра.

Фото: ТСН

В 2021 году в сети появилось видео, на котором видно, что имение Януковича все еще окружено забором. Однако пост охраны опустел, хотя и видеонаблюдение, по словам автора видео, тогда велось. В ходе полномасштабного вторжения появилась информация, что в особняке экс-президента поселились оккупанты.

В 2010 году Янукович заявил, что продал свой донецкий особняк, объясняя это тем, что не мог оплачивать аренду резиденции в Киеве. Однако существовали предположения, что покупателем могла стать его жена или один из сыновей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое имущество принадлежало любовнице Януковича. Полежай в Украине. Именно с ней, по слухам, президент бежал из Украины в 2014 году.