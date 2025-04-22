Закомплексований коротун: пресслужба Путіна виклала відео з вигідного ракурсу, щоб приховати плюгавість хазяїна

На цей комплекс Путіна часто звертають увагу

У вівторок, 22 квітня, в Кремлі розпочалася зустріч російського президента Володимира Путіна з султаном Оману Хейтемом бен Тарік Аль Саїдом. Голови держав планують обговорити основні напрямки розвитку співробітництва між їхніми країнами. Крім того, Путан та султан Оману збираються обговорити актуальні питання міжнародного та регіонального порядку денного.

Втім, зовсім не теми їхніх розмов привернули увагу суспільства. Натомість цікавішою визнали відео зустрічі, яке опублікували в пресслужбі Путіна.

На кадрах помітно, що російського диктатора знімають здалеку, хоча зазвичай журналісти охоче документують державні зустрічі такого рівня зблизька. Крім того, Путін стоїть далі його гостя, вочевидь, аби здаватися вище у кадрі. Це не перша спроба президента РФ приховати свій справжній зріст – такі прийоми він використовує часто, до того ж нерідко він носить спеціальне взуття з гігантськими підборами.

За "офіційною інформацією" кремлівських пропагандистів, зріст Путіна становить 170 сантиметрів, однак цю інформацію часто піддають сумнівам. Зокрема, вказують, що його реальний зріст може бути всього 152 сантиметри.

Про зріст його гостя – Хейсама Бен Тарек Аль Саїда – відомо небагато. Втім, на фото з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, зріст якого складає 174 сантиметри, він виглядає помітно вищим.

А це лише додатково підтверджує припущення про те, що Путін дійсно прагне здаватися вищим, а отже і значнішим, ніж є насправді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що зріст президента Російської Федерації вже давно став об’єктом інтернет-мемів і жартів. У мережі кепкують, що він змінюється частіше, ніж політична ситуація в самій Росії — адже на різних фото Путін виглядає то вищим, то нижчим.