Иванов заявил, что во время участия в выборах он якобы предоставлял документы-подтверждения

Алексей Иванов, депутат из российской Пензы, оказался под подозрением в ношении чужих наград. Такое предположение высказали трое участников войны в Украине и трое ветеранов спецназа.

Как сообщают росСМИ, они обратились к главе гордумы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций с просьбой проверить правомерность ношения боевых наград этим политиком.

В обращении авторы сослались на информацию из справок Минобороны России и администрации президента, где отмечено, что Иванов был награжден лишь одной медалью — "За отвагу" в 1996 году. Однако на фотографиях в соцсетях депутат изображен с тремя наградами: кроме медали "За отвагу". Отмечено, что последнюю награду он не мог получить из-за своего возраста.

Алексей Иванов в свою очередь заявил, что во время участия в выборах он якобы "представлял документы, подтверждающие его награды". Российские солдаты сообщили, что полиция приступила к проверке правомерности владения медалью.

Авторы обращения напомнили, что незаконное использование или присвоение государственных наград предполагает административную и уголовную ответственность. Они также призвали заслушать депутата о законности ношения ордена Мужества и медали СССР "За отвагу", провести соответствующую проверку, а в случае необходимости обратиться в правоохранительные органы и лишить депутата мандата. Сам фигурант отметил, что каждый раз во время выборов он предоставлял документы, подтверждающие его право на эти награды.

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